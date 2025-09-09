Огненный штурм Непала: названы ключевые события жутких массовых протестов в Катманду
Протестующие в Непале подожгли здания ВС и парламента, президента эвакуировали
В Непале стихийные протесты переросли в штурм ключевых государственных институтов. Массовые выступления, начавшиеся как реакция на запрет социальных сетей, привели к отставке премьер-министра, но не остановили волну насилия. Протестующие, в основном представители молодежи, захватили и подожгли здание парламента, Верховного суда, резиденцию президента и офисы правящих партий. Со ссылкой на Khabarhub собрали полную хронологию последних событий в стране гор.
Изначальной причиной протестов, получивших неофициальное название «Революция поколения Z», стало решение властей заблокировать работу ряда популярных соцсетей за несоблюдение требований регистрации. Недовольства переросли в массовые протесты с пострадавшими и погибшими. Особо настырные устраивают беспорядки, создавая большую угрозу для местных и туристов.
Так, по состоянию на 15.00 по мск, 9 сентября, в столице Непала произошли следующие события:
- Поджог частной резиденции премьер-министра Шармы Оли. Протестующие, недовольные действиями правительства и требующие его отставки, совершили поджог частного дома премьер-министра Шармы Оли. Этот акт стал одним из первых проявлений агрессии против высшего руководства страны, показав, что протесты вышли за рамки мирных демонстраций. Данная информация была подтверждена местным изданием Khabarhub.
- Поджог центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс». Массовое возмущение было направлено не только против отдельных чиновников, но и против всей политической системы. Поджог главного офиса правящей партии «Непальский конгресс» символизировал полный разрыв между протестующими и властью. Согласно Khabarhub, этот инцидент демонстрирует серезный уровень эскалации конфликта.
- Проникновение в правительственный комплекс. Вслед за поджогами протестующие прорвались на территорию правительственного комплекса.
- Поджог здания парламента Непала. Сотни протестующих захватили и подожгли здание парламента в столице, Катманду. Это событие стало кульминацией беспорядков, поставив под угрозу всю демократическую структуру страны. О захвате и поджоге сообщил представитель парламента Экрам Гири, информацию передало агентство AFP.
- Поджог здания Верховного суда. Протестующие также подожгли здание Верховного суда, что, по мнению Khabarhub, стало еще одним доказательством серьезного обострения.
- Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. В условиях хаоса и нарастающего насилия премьер-министр Шарма Оли принял решение покинуть свой пост. Это стало главной уступкой протестующим, которые изначально требовали его ухода.
- Членов правительства и министров эвакуировали на военных вертолетах. В связи с угрозой их жизни и безопасности, члены правительства и министры были эвакуированы военными вертолетами.
- Президента Раму Чандра Пауделу эвакуировали вертолетом в военный учебный центр Шивапури. Когда протестующие ворвались в его резиденцию и подожгли офис, армия Непала приняла экстренное решение эвакуировать президента, по данным Khabarhub.
- Протестующие подожгли дом экс-премьера Джала Натха Кханала. Его жена находилась внутри и получила ожоги: ее госпитализировали.
Количество жертв и пострадавших растет: по данным The Himalayan Times, травмы и ранения получили минимум 500 человек, скончались около 19-ти. Эта информация не обновлялась, в СМИ не исключают, что цифры могут измениться после официального заявления.
Также неизвестно, сколько именно в Непале находится российских туристов. По сведениям РСТ, за год граждан РФ набирается не более 30 человек.
