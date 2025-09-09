Огненный штурм Непала: названы ключевые события жутких массовых протестов в Катманду

В Непале стихийные протесты переросли в штурм ключевых государственных институтов. Массовые выступления, начавшиеся как реакция на запрет социальных сетей, привели к отставке премьер-министра, но не остановили волну насилия. Протестующие, в основном представители молодежи, захватили и подожгли здание парламента, Верховного суда, резиденцию президента и офисы правящих партий. Со ссылкой на Khabarhub собрали полную хронологию последних событий в стране гор.

Изначальной причиной протестов, получивших неофициальное название «Революция поколения Z», стало решение властей заблокировать работу ряда популярных соцсетей за несоблюдение требований регистрации. Недовольства переросли в массовые протесты с пострадавшими и погибшими. Особо настырные устраивают беспорядки, создавая большую угрозу для местных и туристов.

Так, по состоянию на 15.00 по мск, 9 сентября, в столице Непала произошли следующие события:

Поджог частной резиденции премьер-министра Шармы Оли. Протестующие, недовольные действиями правительства и требующие его отставки, совершили поджог частного дома премьер-министра Шармы Оли. Этот акт стал одним из первых проявлений агрессии против высшего руководства страны, показав, что протесты вышли за рамки мирных демонстраций. Данная информация была подтверждена местным изданием Khabarhub.

Поджог центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс». Массовое возмущение было направлено не только против отдельных чиновников, но и против всей политической системы. Поджог главного офиса правящей партии «Непальский конгресс» символизировал полный разрыв между протестующими и властью. Согласно Khabarhub, этот инцидент демонстрирует серезный уровень эскалации конфликта.

Проникновение в правительственный комплекс. Вслед за поджогами протестующие прорвались на территорию правительственного комплекса.

Поджог здания парламента Непала. Сотни протестующих захватили и подожгли здание парламента в столице, Катманду. Это событие стало кульминацией беспорядков, поставив под угрозу всю демократическую структуру страны. О захвате и поджоге сообщил представитель парламента Экрам Гири, информацию передало агентство AFP.

Поджог здания Верховного суда. Протестующие также подожгли здание Верховного суда, что, по мнению Khabarhub, стало еще одним доказательством серьезного обострения.

Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. В условиях хаоса и нарастающего насилия премьер-министр Шарма Оли принял решение покинуть свой пост. Это стало главной уступкой протестующим, которые изначально требовали его ухода.

Членов правительства и министров эвакуировали на военных вертолетах. В связи с угрозой их жизни и безопасности, члены правительства и министры были эвакуированы военными вертолетами.

Президента Раму Чандра Пауделу эвакуировали вертолетом в военный учебный центр Шивапури. Когда протестующие ворвались в его резиденцию и подожгли офис, армия Непала приняла экстренное решение эвакуировать президента, по данным Khabarhub.

Протестующие подожгли дом экс-премьера Джала Натха Кханала. Его жена находилась внутри и получила ожоги: ее госпитализировали.

Количество жертв и пострадавших растет: по данным The Himalayan Times, травмы и ранения получили минимум 500 человек, скончались около 19-ти. Эта информация не обновлялась, в СМИ не исключают, что цифры могут измениться после официального заявления.

Также неизвестно, сколько именно в Непале находится российских туристов. По сведениям РСТ, за год граждан РФ набирается не более 30 человек.

