Ордена на ₽3 млн в чемодане: житель Германии пытался вывезти антиквариат и попал под уголовное дело

Жителю Германии грозит до пяти лет колонии за контрабанду антикварных орденов. Об этом сообщает « Мойка78 » со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление. Общая стоимость перевозимых мужчиной вещей превысила ₽3 млн. По данным ведомства, подозреваемый объяснил, что планировал продать ордена на аукционных площадках.

Все изъятые предметы оказались культурными ценностями, имеющими особое историческое значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас жителю Германии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до ₽2 млн. Таким образом, речь идет о попытке вывоза предметов, представляющих культурную ценность, что квалифицируется как контрабанда и влечет серьезную ответственность.