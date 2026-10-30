Ордена на ₽3 млн в чемодане: житель Германии пытался вывезти антиквариат и попал под уголовное дело

«Мойка78»: житель Германии пытался вывезти ордена на ₽3 млн и был задержан

Безопасность

Жителю Германии грозит до пяти лет колонии за контрабанду антикварных орденов. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление. Общая стоимость перевозимых мужчиной вещей превысила ₽3 млн. По данным ведомства, подозреваемый объяснил, что планировал продать ордена на аукционных площадках.

Все изъятые предметы оказались культурными ценностями, имеющими особое историческое значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас жителю Германии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до ₽2 млн. Таким образом, речь идет о попытке вывоза предметов, представляющих культурную ценность, что квалифицируется как контрабанда и влечет серьезную ответственность.

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