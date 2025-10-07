Освобождение из ада: россиянку спасли из рабства в Мьянме

Жительницу Читы, незаконно вывезенную из Таиланда в Мьянму в качестве рабыни, вернули и передали российским дипломатам, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что представители посольства РФ приступили к оформлению необходимых документов для экстрадиции девушки на родину.

По имеющейся информации, россиянка прибыла в Бангкок из Читы после получения заманчивого предложения о работе через мессенджер в телеграм. Однако вместо обещанной работы в модельном бизнесе ее насильственно вывезли в лагерь у границ с Мьянмой.

В местах принудительного содержания люди работают по 16 часов в сутки, получая скудное питание, и систематически подвергаются физическому насилию. В случае неповиновения охранники избивают пленников и угрожают их последующей продажей для изъятия органов.

