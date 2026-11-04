Ozon скроет товары со склада, пострадавшего при атаке БПЛА в Адыгейске

Ozon: маркетплейс отменит часть заказов после инцидента в Адыгейске

Безопасность

Маркетплейс Ozon временно скроет с онлайн-витрины товары, находившиеся в логистическом комплексе в Адыгейске, подвергшемся атаке беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

В Ozon уточнили, что заказы, которые не удастся выполнить за счет запасов на других объектах, отменят. Прием новых поставок от продавцов на пострадавшем комплексе приостановлен, а грузы, уже направленные туда, перенаправляют на другие логистические площадки.

При этом клиенты смогут продолжать оформлять покупки на маркетплейсе в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что пять беспилотников сбиты на подлете к столице.

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