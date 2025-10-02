Пассажир избил таксиста в Липецке из-за конфликта об оплате

В Липецке разгорелся конфликт между водителем такси, достигшим 60-летнего возраста, и пассажиром, который в результате ссоры избил таксиста гаечным ключом из-за разногласий по поводу стоимости поездки. По факту нанесения тяжкого вреда здоровью было открыто уголовное производство, о чем проинформировали представители пресс-службы Главного управления МВД России по Липецкой области.

Происшествие случилось 20 июля в ночное время, около трех часов. Пожилой таксист осуществлял перевозку группы людей из увеселительного заведения к их дому. Между водителем и пассажирами возник спор из-за отказа последних расплатиться за оказанную услугу наличными средствами.

Как сообщили в ведомстве, испугавшись угроз, водитель такси достал гаечный ключ из своего автомобиля. Затем один из участников конфликта, 30-летний мужчина, неожиданно выхватил инструмент и начал наносить удары по голове таксисту, которого с места происшествия немедленно доставили в больницу.

Медицинские работники диагностировали у пострадавшего тяжкий вред здоровью.

На время проведения следственных мероприятий подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В случае признания виновным ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

