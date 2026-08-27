Пассажирка в тяжелом состоянии, водитель погиб на месте: подробности загадочного взрыва кроссовера в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга при взрыве автомобиля погиб человек, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По предварительным данным, 53-летний водитель завел кроссовер и проехал несколько метров, после чего произошел взрыв. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Находившуюся рядом пассажирку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Предполагается, что эпицентр взрыва находился под водительским сиденьем. У автомобиля выбило заднее стекло, оторвало капот и задний бампер. Обломки разлетелись на десятки метров, кузов получил серьезные повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются.