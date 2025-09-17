Питон убил двухлетнюю девочку и попытался съесть ее

В США ребенок стал жертвой большого бирманского питона, который содержался в неволе. Он сбежал и задушил двухлетнюю девочку, об этом сообщила газета Mirror.

ЧП произошло еще в 2009 году, но широко известно о нем стало только сейчас. В американском штате Флорида сбежал бирманский питон, которого содержали Джарен Хэйр и ее сожитель Чарльз Дарнелл. Владельцы змеи сильно недокармливали ее, и в какой-то момент питомец сбежал из клетки в попытке найти пищу. В итоге он напал на двухлетнюю дочку хозяйки Шаюнну, которая спала в кроватке. Он обвился вокруг шеи ребенка и задушил его. Затем он сделал попытку проглотить девочку.

После этого состоялся суд над взрослыми, которых признали виновными в смерти малолетней. Хэйр и Дарнеллу дали по 12 лет лишения свободы. Суд отклонил все доводы защиты и утверждения, что никто не предвидел подобной трагедии. Паре указали, что она обязана была обеспечить безопасность девочки.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала правоохранительные органы задержали двух местных жителей по обвинению в убийстве и употреблении в пищу питона. Мужчины выследили рептилию на территории каучуковой плантации, где и расправились с ней. После поимки добычу доставили домой, где было приготовлено традиционное карри.