Пьяный мужчина из Долинского района убил свою пожилую мать

В Долинском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела в связи со смертью его матери. Об этом сообщили в следственном комитете Сахалинской области.

Согласно данным следствия, в ночь на 11 сентября 2025 года, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 71-летней матерью в квартире дома, расположенного в переулке Горном поселка Взморье.

В ходе ссоры подозреваемый нанес пожилой женщине множественные удары руками по голове и туловищу. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Кемерово женщина избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента.