Под Алапаевском в частном доме прогремел взрыв, найден погибший
В одном из частных домов на территории Свердловской области произошел взрыв, о чем сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в поселке Арамашево, расположенном недалеко от Алапаевска. Взрывной эпицентр находился в жилом доме, где проживал 60-летний мужчина. Его тело было обнаружено под руинами дома, признаков жизни не наблюдалось.
Уточняется, что среди обломков строения были найдены газовые баллоны. На данный момент информация о причинах взрыва и других деталях происшествия отсутствует.
