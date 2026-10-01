«Подработка» обернулась уголовным делом: как москвич обеспечивал аферистам подмену номеров

В Москве задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. По данным пресс-службы УВД по Юго-Восточному административному округу, оборудование применялось телефонными аферистами для преступлений против жителей столицы.

Мужчину задержали в арендованной квартире в Автомобильном проезде. При обыске изъяли абонентский терминал, более 500 SIM-карт, роутер, мобильный телефон, ноутбук и видеокамеру.

По версии следствия, задержанный обеспечивал работу устройств для подмены мобильных номеров и маршрутизации телефонного трафика, чтобы незаконно завладевать сбережениями граждан. Установлено, что мужчина откликнулся в интернете на предложение о подработке, приехал в Москву и за вознаграждение обновлял абонентские узлы в съемных квартирах на юго-востоке города. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Расследование завершено, дело с обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд Москвы.