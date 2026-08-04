Подросток без прав на мотоцикле устроил жесткое ДТП с пострадавшими

В Алексине Тульской области 16-летний подросток без прав сел за руль мотоцикла и устроил серьезное ДТП. Выезжая на обгон, он потерял контроль над байком и врезался в легковую иномарку. В аварии пострадали сам водитель и его 15-летняя пассажирка – обоих госпитализировали, пишет «ТУЛАСМИ» .

Инцидент произошел вечером 3 августа у дома № 28 по улице Ф. Энгельса. По предварительным данным, 16-летний юноша на мотоцикле «Севен Медалист» решил пойти на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Королла» под управлением 27-летнего мужчины.

Удар пришёлся на боковую часть автомобиля – оба транспортных средства получили механические повреждения. Сам подросток был в мотошлеме, что, вероятно, смягчило последствия, но его пассажирка защитной экипировки не имела. В результате оба несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая то, каким образом несовершеннолетний получил доступ к мотоциклу и где именно он взял транспортное средство.