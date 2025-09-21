Подросток из Колорадо лишилась ноги после нападения двух акул в Белизе

В штате Колорадо, в Соединенных Штатах Америки, произошел трагический случай с Аннабель Карлсон, которая подверглась нападению сразу двух акул и, как следствие, потеряла ногу. Об этом инциденте она поделилась с журналистами телеканала FOX31.

Во время семейного отдыха в Белизе 16-летняя Карлсон вместе с родственниками занималась дайвингом и даже наблюдала за акулами. Позже, они решили попрыгать в воду с палубы судна, и Аннабель прыгнула первой.

Девушка рассказала, что как только она оказалась в воде, из-под лодки вынырнула акула и начала ее кусать за руки. Чтобы защититься, ей пришлось шесть раз ударить хищника. В этот момент дайверы бросили ей спасательный круг, до которого она добралась с огромными усилиями. Именно тогда вторая акула вцепилась ей в ногу.

Родственники, пытаясь спасти Аннабель, начали бросать в акул кислородные баллоны, и ее в итоге вытащили на борт. К сожалению, аптечка на судне не содержала необходимых средств для оказания помощи в подобной ситуации. Один из дайверов оперативно наложил жгут, который он предусмотрительно взял с собой.

Аннабель провела в больнице месяц. После возвращения домой ее состояние ухудшилось. Как выяснилось, укус второй акулы вызвал инфекцию, и для спасения жизни ногу пришлось ампутировать.

Несмотря на все пережитые страдания, Аннабель осталась жизнерадостной. Она научилась заниматься пилатесом и сохранила способность плавать, несмотря на отсутствие одной конечности.

Ее заветная мечта — создать фонд, который будет обеспечивать аптечками суда и кемпинги. Как она подчеркнула, если бы ей не наложили жгут, ее бы уже не было в живых.

