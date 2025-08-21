Подросток из Подмосковья прятал укус змеи от родителей и попал в больницу через сутки

В городе Пушкино Московской области произошел инцидент: 16-летний подросток в течение суток не рассказывал своим родителям о том, что его укусила змея. Об этом стало известно телеграм-каналу «Москвач. Новости Москвы».

Согласно информации, полученной от российского издания, молодой человек гулял в лесопарковой зоне, расположенной рядом с Учинским водохранилищем. По возвращении домой он обнаружил на своей ноге отек, а также характерные следы, указывающие на укус пресмыкающегося. Однако школьник решил не делиться произошедшим с родителями.

Лишь спустя сутки, когда отек ноги значительно увеличился, старшеклассник все же рассказал отцу о случившемся. После этого юношу незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

Врачи провели трехдневный курс лечения. Медики отметили, что несовершеннолетнему повезло, так как змея оказалась не слишком ядовитой. В противном случае, как утверждают специалисты, исход мог быть летальным в течение нескольких часов.

