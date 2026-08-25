Погиб на Бали за день до поступления ₽300 тысяч: почему мать не верит в версию о падении с мотоцикла

На острове Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний уроженец Калининграда. Тело мужчины обнаружили на дороге с пробитой головой. Официальная версия — падение с мотоцикла без шлема, однако близкие сомневаются в ней. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Мать погибшего рассказала, что за два часа до трагедии ее сын разговаривал по телефону с другом, и в тот момент на нем был шлем. Кроме того, на теле не нашли повреждений, характерных для дорожно-транспортного происшествия. Фотографии с места аварии семье не предоставили.

Незадолго до гибели мужчина во время разговора по громкой связи упоминал, что скоро получит крупную сумму. В день трагедии на его счет поступило около ₽300 тыс. После случившегося банковская карта пропала, а из дома погибшего кто-то забрал недавно купленные ноутбук и смартфон.