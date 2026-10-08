Похитители-рабовладельцы предстанут перед судом во Владимире

Во Владимире перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в использовании рабского труда 18 человек. Уголовное дело по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ возбудили против двух 33-летних уроженцев Ивановской и Владимирской областей. По версии следствия, они больше трех лет держали людей в неволе и присваивали их заработок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

С июля 2022 по сентябрь 2025 года обвиняемые искали людей без устойчивых социальных связей в Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Всего они нашли 18 человек, привезли их во Владимир и заставили работать разнорабочими на одном из предприятий.

Зарплату фигуранты забирали себе, не выплачивая работникам ничего. У потерпевших изъяли паспорта и поселили их в ветхом нежилом доме на улице Фейгина, обеспечивая лишь едой и предметами первой необходимости.

Каждое движение «рабов» контролировалось: на ночь дверь запирали, до работы и обратно сопровождали. Тех, кто не подчинялся, запугивали и применяли силу. Обвиняемые частично признали вину, в ходе расследования находились под стражей. В ближайшее время они предстанут перед судом.