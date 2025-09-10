Появились новые подробности о сбежавшем из СИЗО Екатеринбурга террористе

Появились новые подробности о возможном местонахождении Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября 2025 года из следственного изолятора в Екатеринбурге (СИЗО-1). По данным МВД России, мужчина в настоящее время может находиться в Курганской области.

Второй беглец, 24-летний Александр Черепанов*, накануне был задержан сотрудниками ГУФСИН по Свердловской области. По сообщениям правоохранительных органов, при задержании он не оказал сопротивления.

Корюков может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Отличительные приметы — щетина и татуировка в виде паука на правой кисти.

По оперативной информации, беглец мог скрываться на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом и часто менять одежду.

После побега на обоих осужденных завели новое уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). ГУФСИН России по Свердловской области предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Корюкова. Сведения о его федеральном розыске также внесены в базу МВД РФ.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.