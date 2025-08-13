Появились подробности ночной атаки БПЛА по Волгограду

Волгоградская область вновь оказалась под ударом ВСУ. В ночь на 12 августа обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области в телеграм-канале.

Власти оперативно приняли решение об эвакуации жильцов для их безопасности, пока саперы обследуют опасные фрагменты.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил факт эвакуации жителей дома на улице Ополченской. По его словам, все необходимые службы работают на месте происшествия, чтобы минимизировать риски для населения.

Очевидцы поделились в соцсетях наблюдениями — ночью волгоградцы слышали громкие звуки пролетающих дронов и последующие хлопки.

Это уже не первая атака на регион за последние дни. Неделю назад беспилотник атаковал железнодорожную станцию в Суровикино, вызвав пожар в административном здании. Тогда же обломки другого БПЛА упали на станции Максима Горького.

В ответ на угрозу со стороны ВСУ в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Ситуация остается напряженной — власти и силовые структуры региона работают в усиленном режиме, чтобы защитить граждан и критическую инфраструктуру.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в регионе.