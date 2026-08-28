После ЧП на железной дороге в Кузбассе возбудили уголовное дело

Следственные органы Восточного межрегионального СУТ СК России завели уголовное дело после аварии на железнодорожных путях в Кемеровской области, пишет VSE42.RU .

Инцидент, который сейчас расследуют сотрудники Восточного МСУТ СК, случился 29 июля на путях необщего пользования станции «Стройбаза» Западно-Сибирской железной дороги. В разгар маневровых работ тепловоз не справился с управлением, и четыре грузовых вагона сошли с рельсов.

Последствия оказались серьезными: повреждения получили как подвижной состав, так и само железнодорожное полотно. Окончательная стоимость восстановления пока подсчитывается, но уже сейчас ясно, что сумма превысила 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный материальный ущерб. Следователи и криминалисты выехали на место, опрашивают очевидцев и специалистов, изучают техническую документацию и показания приборов.

Почему дело возбудили спустя почти месяц после происшествия — в СК не комментируют. Однако это стандартная практика: сначала проводится доследственная проверка, собираются экспертные заключения, и только при наличии достаточных оснований принимается процессуальное решение.

Вопрос об установлении виновных остается открытым. Следствию предстоит выяснить, была ли причина в технической неисправности тепловоза или вагонов, ошибке машиниста, неудовлетворительном состоянии путей или нарушениях при организации маневров. По итогам экспертиз будет определен круг лиц, чьи действия или бездействие привели к сходу.

В Восточном МСУТ СК напоминают: подобные аварии нередко становятся основанием для привлечения к ответственности не только рядовых работников, но и должностных лиц, отвечающих за безопасность на участке. Расследование продолжается.