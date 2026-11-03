После смерти девочки в лагере Татарстана всплыли жалобы на избиения детей и бездействие вожатых

SHOT: после смерти девочки в лагере Татарстана всплыли жалобы на избиения детей

Безопасность

Прокуратура Татарстана начала проверку после смерти 12-летней школьницы в лагере Губина в Бугульме, а вслед за трагедией стали известны жалобы родителей на жестокое обращение с детьми и бездействие вожатых. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам взрослых, отдельные мальчики сталкивались с грубостью со стороны персонала: одну семью ситуация вынудила забрать сына домой уже через восемь дней смены, а вожатые, как утверждают родители, пригрозили школьнику «черным списком».

Другие претензии касались некомпетентности сотрудников, недостаточного внимания к детям и грубого общения, а также состояния корпусов и территории — некоторые родители называли лагерь «ужасным местом». За несколько месяцев до происшествия в учреждении сменилось руководство, а трехнедельная путевка стоила до ₽34 тысяч.

По имеющимся данным, девочка приехала на отдых здоровой. Вечером 1 ноября она обратилась за медицинской помощью, примерно через 40 минут ее забрали родители, а при осмотре врачи зафиксировали температуру 39,4 градуса. Школьницу госпитализировали в местную больницу, позднее перевели в реанимацию Лениногорска. Обстоятельства гибели устанавливают следователи и надзорное ведомство.

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