Приставал к подросткам в интернете и снимал порнографию: что решил суд по делу жителя Хабаровского края
Amur Mash: житель Хабаровского края получил 18 лет за насилие над шестью детьми
Житель Хабаровского края осужден за насилие над шестью детьми в возрасте от восьми до двенадцати лет, включая собственную дочь. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Amur Mash. Кроме того, мужчина через интернет приставал к подросткам и изготавливал детскую порнографию.
Суд признал его виновным и назначил 18 лет колонии строгого режима. Также ему запрещено работать с детьми в течение 10 лет, а свобода ограничена еще на один год. Приговор пока не вступил в силу.