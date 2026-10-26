Приставал к подросткам в интернете и снимал порнографию: что решил суд по делу жителя Хабаровского края

Житель Хабаровского края осужден за насилие над шестью детьми в возрасте от восьми до двенадцати лет, включая собственную дочь. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на Amur Mash. Кроме того, мужчина через интернет приставал к подросткам и изготавливал детскую порнографию.

Суд признал его виновным и назначил 18 лет колонии строгого режима. Также ему запрещено работать с детьми в течение 10 лет, а свобода ограничена еще на один год. Приговор пока не вступил в силу.