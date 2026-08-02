Пышма на грани: Тюменская область готовится к критическому удару стихии

Водная обстановка в Тюмени остается напряженной: за последние 24 часа уровень реки Туры подрос на четыре сантиметра, а ее приток Пышма стремительно приближается к опасной отметке. Губернатор региона держит ситуацию на личном контроле.

Глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что уровень воды в главных реках региона продолжает неуклонно повышаться. За минувшие сутки Тура прибавила 4 сантиметра, и это пока не предел — вода продолжает прибывать.

Еще более тревожная картина складывается на реке Пышма, которая является притоком Туры. Она почти достигла той границы, за которой начинается режим критической нагрузки на гидротехническую инфраструктуру и прибрежные территории. Власти внимательно следят за динамикой, силы и средства приведены в готовность на случай ухудшения обстановки.

Жителей призывают следить за официальными оповещениями и избегать выхода на лед и к затопленным участкам. Пока эвакуация не объявлена, но специалисты не исключают дальнейшего роста воды, если интенсивность таяния снега в верховьях сохранится.

Ранее сообщалось, что небывалый паводок под Тюменью затопил 29 поселков.