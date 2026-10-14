Работы на российском разрезе остановили из-за угрозы жизням горняков

В Кузбассе на 90 суток срочно остановили работы на разрезе из-за нарушений

Безопасность

В Кузбассе суд на 90 суток приостановил горные работы ООО «Сибэнергоуголь» на угольном разрезе «Ананьинский Западный». Компанию признали виновной в двух административных нарушениях требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным суда, на разрезе работали вопреки проектной документации, договорам подряда и плану развития горных работ на 2025 год. Это создавало прямую угрозу: борта разреза могли обрушиться, повредить технику и погубить людей.

Постановления суда пока не вступили в законную силу, но пока разрезу придется поставить все потенциально опасные работы на паузу.

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