Радикалы Газы опубликовали видеообращение взятого в заложники россиянина

Молодой человек на видео пояснил, что находится в тяжелой ситуации без воды и еды, а также света. Жизнь его постоянно находится под угрозой из-за непрекращающихся бомбардировок анклава. Все, что происходит в Газе под предлогом освобождения заложников (речь о боевых действиях) не соответствует действительности – заложники только умирают, а освобождено оказалось очень мало.

Труфанов обратился к аудитории его видео на иврите и рассказал о том, что после начала операции ЦАХАЛ в Ливане о заложниках в Газе просто стали забывать. В случае противостояния Израиля с Ираном, опасается молодой человек, заложники могут быть и вовсе забыты.

Ранее президент США Джо Байден ушел от ответа журналистке о заложниках ХАМАС довольно оригинальным способом.