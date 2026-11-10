«Ребенок его оговорил»: почему суд не поверил отчиму и отправил его в колонию на 16 лет

Отчим из Тюменской области получил 16,5 года за надругательство над падчерицей

Безопасность

Житель Тюменской области проведет 16,5 года в колонии строгого режима за преступления против своей малолетней падчерицы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Омутинский районный суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка, которому на тот момент не исполнилось 12 лет. Как установил суд, в ноябре 2024 года отчим систематически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Во время разбирательства мужчина отрицал вину и утверждал, что ребенок его оговорил. Однако суд изучил представленные сторонами доказательства и пришел к выводу, что причастность подсудимого к преступлениям доказана полностью. В итоге его приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима; после освобождения ему также предстоит соблюдать ограничения в течение полутора лет. Помимо уголовного наказания, суд постановил взыскать с осужденного в пользу несовершеннолетней ₽800 тысяч компенсации морального вреда.

Читайте также

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Спрятал тело ребенка в холодильнике: учитель математики признался в жестоком убийстве

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Оповещение населения не нарушено: в МЧС прокомментировали атаку

Оповещение населения не нарушено: в МЧС прокомментировали атаку

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 10 ноября 2026: Севастополь, ЛНР, режимы опасности

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 10 ноября 2026: Севастополь, ЛНР, режимы опасности

ИИ и биометрия: водителям перечислили передовые методы защиты автомобиля от угона

ИИ и биометрия: водителям перечислили передовые методы защиты автомобиля от угона

Осторожно: мошенники: к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов

Осторожно: мошенники: к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов

Двухлетний ребенок и мужчина погибли в аварии в Уссурийске

Двухлетний ребенок и мужчина погибли в аварии в Уссурийске

Пьяный мигрант в подмосковном автобусе оскорбил ветерана и попал под статью

Пьяный мигрант в подмосковном автобусе оскорбил ветерана и попал под статью

Латвия проверит военные маневры на границе с Россией и Белоруссией

Латвия проверит военные маневры на границе с Россией и Белоруссией

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Сигнальные столбики разделят встречные потоки в 18 районах Нижегородской области

Сигнальные столбики разделят встречные потоки в 18 районах Нижегородской области

Добавьте mosregtoday.ru в избранное