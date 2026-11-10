«Ребенок его оговорил»: почему суд не поверил отчиму и отправил его в колонию на 16 лет

Житель Тюменской области проведет 16,5 года в колонии строгого режима за преступления против своей малолетней падчерицы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Омутинский районный суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка, которому на тот момент не исполнилось 12 лет. Как установил суд, в ноябре 2024 года отчим систематически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Во время разбирательства мужчина отрицал вину и утверждал, что ребенок его оговорил. Однако суд изучил представленные сторонами доказательства и пришел к выводу, что причастность подсудимого к преступлениям доказана полностью. В итоге его приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима; после освобождения ему также предстоит соблюдать ограничения в течение полутора лет. Помимо уголовного наказания, суд постановил взыскать с осужденного в пользу несовершеннолетней ₽800 тысяч компенсации морального вреда.