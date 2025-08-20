Ребенок остался без руки из-за эскалатора в ТЦ Екатеринбурга

В Екатеринбурге трагический инцидент произошел в торговом центре «Ботаника Молл», где двухлетний ребенок лишился руки, попав в эскалатор. Информация об этом появилась в телеграм-канале Ural Mash.

Как сообщает российское издание, во время спуска семьи на эскалаторе мальчик был затянут механизмом. По словам свидетелей, мать ребенка была отвлечена на свой мобильный телефон.

Кисть руки оказалась защемлена между движущимися ступенями и перилами, что привело к ее отрыву. Мать немедленно подбежала и вытащила ребенка. Первой помощью была сотрудница лотерейного киоска, которая оперативно перевязала поврежденную руку.

Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение, где его ввели в состояние искусственной комы. Из-за серьезности травмы врачам не удалось сохранить конечность.

