Родители нашли 14-летнюю дочь мертвой в квартире на юго-востоке Москвы: что известно на данный момент
MK.RU: 14-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире на юго-востоке Москвы
В квартире на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы родители обнаружили тело 14-летней дочери без признаков жизни. О случившемся стало известно MK.RU.
По данным издания, школьница, предположительно, сама нанесла себе смертельные травмы. Сотрудники столичных правоохранительных органов приступили к выяснению других обстоятельств произошедшего.