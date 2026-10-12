Россиянина посадили на 3 года за «командировку» с телефоном

Подработка с телефоном в Кузбассе обернулась сроком для жителя Томска

Безопасность

Поездка в Кемерово обернулась для 19-летнего жителя Томска реальным сроком. Молодой человек приехал в кузбасскую столицу, чтобы обслуживать сим-боксы для телефонных мошенников, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В Кузбассе вынесли приговор 19-летнему томичу, который обеспечивал работу оборудования для телефонных аферистов. О деталях дела сообщили в полиции Кузбасса.

Молодой человек целенаправленно приехал в Кемерово и снял там квартиру. В ней он установил два сим-бокса — устройства, через которые другие участники преступной цепочки массово звонили людям и выманивали деньги. Задача томича была простой, но ключевой: следить, чтобы техника работала без перебоев.

Схема принесла результат — правда, печальный для потерпевших. Шестеро граждан лишились в общей сложности порядка ₽10 млн.

Вычислили томича в апреле. В съемной квартире провели обыск и изъяли оборудование. На время следствия фигуранта поместили в СИЗО.

Суд признал его виновным. Ближайшие 3 года молодой человек проведет в колонии общего режима, а вдобавок выплатит штраф ₽200 тыс.

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