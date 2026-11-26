В Туле рано утром произошло резонансное ДТП с участием автоледи — по данным региональной Госавтоинспекции, женщина за рулем иномарки повредила опору ЛЭП, несколько припаркованных машин, забор и сбила пешехода. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Инцидент случился в среду, 25 ноября, около 7:10 утра на улице Аркадия Шипунова. Как уточнили в пресс-службе тульского УМВД, за рулем «Хендая» находилась 44-летняя женщина. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением — машина налетела на опору линии электропередачи.

На этом «турне» не закончилось: после столба иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля — «Фольксваген», «Чанган» и «Чери». Затем автоледи наехала на 42-летнюю женщину-пешехода и протаранила металлический забор.

В результате происшествия пострадавшая пешеход получила различные травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.