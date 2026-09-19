Россиянке проткнули легкое на «расслабляющем» сеансе иглоукалывания

Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после сеанса иглоукалывания. Во время процедуры ей повредили легкое, из-за чего в плевральной полости скопился воздух, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Baza.

По данным издания, неприятные ощущения появились после того, как специалист ввел вторую иглу в область трапециевидной мышцы. Женщина почувствовала резкую боль в груди, однако ей объяснили, что подобная реакция может быть нормальной, и посоветовали потерпеть.

После сеанса состояние петербурженки ухудшилось: ей стало тяжело дышать. Двое суток женщина опасалась засыпать из-за страха задохнуться, после чего решила обратиться за медицинской помощью и пройти рентген.

Обследование выявило скопление воздуха в плевральной полости. Пациентку срочно госпитализировали. Врачи смогли провести лечение без операции.

Однако после выписки женщина продолжила ощущать давление в груди. Она также рассказала, что до сеанса иглоукалывания подобных проблем со здоровьем у нее не было. Собирается ли она обращаться в инстанции с жалобами неизвестно.