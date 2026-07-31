С моста не падала, но скорость превысила: что стало известно о машине, улетевшей в Москву-реку

Каршеринговый автомобиль «Ситидрайв», оказавшийся в Москве-реке на Филевской набережной, был полностью исправен, жалоб на его техническое состояние не поступало. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе компании.

По данным оператора, судя по имеющейся информации и фотографиям с места происшествия, машина не падала с моста, а двигалась на разворот под ним, не справилась с управлением и вылетела за пределы дороги. В компании также подчеркнули, что автомобиль двигался быстрее разрешенной на данном участке скорости. Сейчас каршеринг находится на связи с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств инцидента.