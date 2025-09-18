Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у камчатского побережья

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Власти объявили угрозу цунами и привели все экстренные службы в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает РБК.

Землетрясение магнитудой 7,8 по данным Геологической службы США произошло в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Американские метеорологи сразу предупредили об угрозе возникновения цунами для побережья.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил факт мощных подземных толчков, уточнив российскую оценку магнитуды — 7,2. Он сообщил о немедленном приведении всех оперативных служб в режим повышенной готовности и официальном объявлении угроза цунами для восточного побережья полуострова.

По словам главы региона, на текущий момент информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала. Для оценки возможных последствий спасательные подразделения уже приступили к оперативному обследованию социально значимых объектов и жилого фонда в прибрежной зоне. Мониторинг сейсмической и гидрологической обстановки продолжается в непрерывном режиме.

