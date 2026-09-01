Семиклассница два часа сидела в школе, а потом вышла из туалета с ножом и перцовкой: что произошло в Канске

Пострадавшая в школе Канска учительница физики Ольга Кострова сообщила, что не знала напавшую на нее семиклассницу. По ее словам, девочка вела себя неадекватно, и раньше педагог ее не видела, передает « Абзац ».

Как рассказывают местные СМИ, школьница провела в здании около двух часов. Перед началом линейки она закрылась в туалете, а примерно через десять минут вышла оттуда с ножом и перцовым баллончиком. Очевидцы обратили внимание, что зрачки у нее были расширены, сама она нервничала. Ученица распылила перцовый баллончик в сторону нескольких учителей, затем бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии.

Рамки металлодетектора в школе работали, однако детей на входе не досматривали. По предварительным данным, серьезных проблем у девочки раньше не было: ее лишь ругали за вызывающий внешний вид.