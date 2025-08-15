Сгоревшие автомобили и разрушенные балконы попали на видео после удара по Курску

В Сети появились шокирующие кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Известий».

На записи видны серьезные разрушения — обломки балконов и фасадов многоэтажного здания, а также несколько сгоревших автомобилей.

По предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие. Местные жители сообщили, что в одном из домов начался сильный пожар, который удалось ликвидировать только усилиями спасателей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пожар был потушен специалистами МЧС. Специалистам предстоит оценить, подлежит ли здание восстановлению.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать новые дрона для атаки по российской территории. Отмечалось, что БПЛА напоминают «Шахеды», и впервые их применили для атаки по Татарстану.