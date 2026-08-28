Схема мошенников «финансирование терроризма» лишила россиянку ₽1,5 млн

Пожилая жительница Тулы стала жертвой телефонных аферистов, которые применили новую вариацию старой схемы. Неизвестные, представившись силовиками, заявили пенсионерке, что ее подозревают в финансировании терроризма и вынудили ее отдать сбережения, пишет «ТУЛАСМИ» .

Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону. На том конце провода — уверенный голос человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Сообщение шокировало: пожилая женщина числится в разработке по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Для одинокой пожилой тулячки такой «компромат» стал ударом. Она никогда не имела отношения к политике, не переводила деньги сомнительным структурам и понятия не имела, о чем идет речь. Но мошенники играли на страхе и доверии к госструктурам.

Дальше разговор пошел по классической схеме. Собеседники предложили выход: можно «урегулировать» ситуацию и снять все подозрения, если женщина срочно обезопасит свои накопления. Способ — перевести деньги доверенному курьеру, который якобы проведет проверку и вернет средства после выяснения обстоятельств.

Пенсионерка, уже не способная здраво мыслить от стресса, отправилась в банк. Сняла все свои сбережения — 1,5 млн рублей — и передала их в руки неизвестному мужчине. Тот исчез с деньгами так же внезапно, как и появился.

Когда тулячка поняла, что ее обманули, было поздно. Она обратилась в полицию. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас следователи устанавливают личность курьера и его сообщников, отслеживают маршруты передвижения и телефонные номера, с которых велась атака.