Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший бомбить Москву

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотник, направленный на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин через свой канал в мессенджере Max.

Инцидент случился около полуночи в среду, 12 ноября. Как сообщил мэр, в результате происшествия не было разрушений и пострадавших.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских БПЛА над регионами.