Следственные органы задержали подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

В Волгоградской области задержали человека, которого подозревают в убийстве федерального судьи в городе Камышин. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В сообщении было указано, что подозреваемый находится под стражей. По предварительной информации, предоставленной следствием, задержанный вовлечен в коммерческую деятельность.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: статье 105, часть 2 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и статье 222, часть 1 (незаконное владение огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В данный момент следственная группа работает над выяснением всех деталей произошедшего. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств, связанных с этим тяжким преступлением.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял судью, отрезал ему гениталии и вложил в рот из-за ревности.