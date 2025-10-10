Смертельная дверь: студент получил удар током в подъезде московской многоэтажки

В Москве 15-летний студент получил удар током при закрытии металлической двери в подъезде жилого дома. Об этом случае стало известно газете «МК».

Инцидент произошло в среду, 8 октября, в 17-этажном здании, построенном в 1994 году.

Первокурсник колледжа телекоммуникаций подвергся воздействию электрического разряда в момент, когда закрывал входную дверь с помощью ключа.

Специальная комиссия, обследовавшая место происшествия, установила наличие серьезной утечки электрического тока в электрощитовом оборудовании подъезда.

Эта неисправность и привела к возникновению опасного напряжения на металлических конструкциях, стенах и входных дверях квартир.

