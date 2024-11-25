СМИ: ВСУ атаковали нефтебазу «Калуганефтепродукт» в Калуге, пожар до небес

В Калуге местные паблики постят видео сильного пожара, который в настоящее время происходит на нефтебазе «Калуганефтепродукт». По словам очевидцев, именно в это промышленное предприятие, как уверял ранее губернатор Калужской области Шапша, мог угодить беспилотник ВСУ или его обломок после сбития ПВО.

Как видно на публикуемых «Военным осведомителем» кадрах на предприятии сильный пожар. Пламя и клубы дыма поднимаются до небес. Слышен вой сирен машин экстренных служб.

Информации о происходящем от официальных источников с указанием объекта поражения пока не поступало.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в результате удара БПЛА на одном из промышленных предприятий региона начался сильный пожар. На место выехали бригады региональных экстренных служб. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Также Шапша уточнял, что боевыми расчетами противовоздушной обороны сбиты на окраине Калуги три беспилотника.