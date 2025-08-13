Ссора из-за лучшего места для рыбалки под Ростовом привела к убийству

В Цимлянском районе Ростовской области два рыбака не поделили территорию для ловли рыбы, о чем проинформировал телеграм-канал Don Mash.

Согласно информации канала, спор между мужчинами о приоритетном месте для рыбалки перерос в вооруженное столкновение — один из участников конфликта применил пневматическую винтовку против другого.

Пострадавшего обнаружили мертвым в автомобиле, стоявшем на краю дороги. Рыбак, совершивший выстрел, был задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дмитрове вывели из леса заблудившегося рыбака.