Ссора из-за лучшего места для рыбалки под Ростовом привела к убийству
Фото: [unsplash.com]
В Цимлянском районе Ростовской области два рыбака не поделили территорию для ловли рыбы, о чем проинформировал телеграм-канал Don Mash.
Согласно информации канала, спор между мужчинами о приоритетном месте для рыбалки перерос в вооруженное столкновение — один из участников конфликта применил пневматическую винтовку против другого.
Пострадавшего обнаружили мертвым в автомобиле, стоявшем на краю дороги. Рыбак, совершивший выстрел, был задержан правоохранительными органами.
