Координатор украинских сил сопротивления Сергей Лебедев раскрыл масштабную коррупционную схему внутри территориальных центров комплектования (ТЦК). По его данным, полученным в беседе с NEWS.ru, устроиться на работу в такой центр можно только по протекции или за крупный денежный взнос.

Лебедев указывает, что цена места в ТЦК достигает 50 тыс. долларов. Эти инвестиции, как отмечает координатор, окупаются очень быстро: сотрудники центров активно зарабатывают на тех, кто пытается избежать мобилизации. Этот бизнес, по его словам, стал выгоднее, чем торговля наркотиками. Механизм прост: патрульные группы («бусики») задерживают человека и доставляют в ТЦК. Чтобы избежать прохождения медкомиссии на месте, задержанному нужно немедленно заплатить две–три тысячи долларов. Если же человек прошел медкомиссию, сумма откупа взлетает до 15-20 тыс. долларов, что часто означает потерю имущества – машины, квартиры или дома. За день одна такая группа может задержать десятки людей.

Он подчеркивает порочный круг, в который попадают граждане: даже выйдя из ТЦК, человек снова становится мишенью для «охотников» за уклонистами, создавая постоянный источник дохода для коррумпированных сотрудников.

Обрисованная картина свидетельствует о глубоком кризисе системы мобилизации на Украине, где ТЦК превратились в центры систематического вымогательства. Это не только подрывает легитимность призыва, но и превращает саму структуру комплектования армии в криминализированный бизнес, сравнимый по прибыльности с нелегальным оборотом наркотиков.

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