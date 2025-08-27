Стали известны новые подробности о дрейфующем в Охотском море в бочке россиянине

Уже вторые сутки не прекращаются усилия по обнаружению мужчины, которого на бочке отнесло в Охотское море. Информацию о случившемся опубликовали в телеграм-канале «112».

Согласно информации канала, россиянин, унесенный в море на бочке с топливом, пытался вернуть утерянное горючее, смытое из кузова его грузовика КамАЗ. По словам свидетелей, мужчина решился на отчаянный шаг, поплыв за бочкой примерно на 15 метров, надеясь вернуть ее к автомобилю. В итоге он забрался на емкость и стал звать на помощь товарищей.

Двое находившихся с ним мужчин утверждают, что вскоре его голос перестал быть слышен, и мужчину унесло далеко в море. Они также рассказали, что пытались самостоятельно найти его во время отлива, но все попытки оказались безрезультатными.

Канал сообщает, что поисковые работы продолжаются, включая обследование с воздуха. На данный момент никаких новостей о пропавшем россиянине нет.

Информация о том, что 38-летнего гражданина России на бочке из-под топлива унесло в Охотское море, появилась изначально 27 августа. Трое жителей Хабаровского края пересекали вброд местную реку, когда мотор их транспортного средства заглох из-за резкого подъема уровня воды. Двое мужчин смогли выбраться на берег.