Стали известны подробности задержания одного из террористов из «Крокуса»
Один из террористов из «Крокуса» был задержан благодаря светлому цвету его брюк
Когда террористы из «Крокуса» пытались сбежать от правоохранителей, то одного из них удалось догнать благодаря светлому цвету его брюк. Такая информация содержится в деле, и об этом сообщил ТАСС.
После теракта четверо исполнителей пытались скрыться на автомобиле. Их попытались задержать работники дорожно-патрульной службы. В какой-то момент машина подозреваемых остановилась, и они попытались скрыться пешком. Один из сотрудников ДПС продолжил преследование.
«Выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте», — указал в своих показаниях один из сотрудников ГИБДД.
Преследователю помог второй работник ДПС, они вдвоем задержали убегавшего и передали его прибывшим на место сотрудникам Федеральной службы безопасности. Трое остальных подозреваемых были пойманы бойцами спецподразделений.
Ранее стало известно, что все непосредственные исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Московской области начали подготовку к нему в июне 2023 года. В процессе обучения они освоили работу с огнестрельным оружием. Программа включала в себя не только теоретические знания, но и практические навыки.