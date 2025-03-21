Ставшую мужчиной победительницу «Битвы экстрасенсов» обвинили в причастности к терроризму

Джулия Ванг, которая стала победительницей одного из сезонов «Битвы экстрасенсов», была обвинена в причастности к терроризму. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Джулия Ванг одержала победу в программе «Битва экстрасенсов» в 15-м сезоне. После этого она стала утверждать, что ее зовут Томас Винзор-Ньютон и что она является* мужчиной. К ней появились претензии у правоохранителей. Один из подписчиков написал, что актриса ведет противозаконную деятельность.

«В соцсетях ведет террористическую деятельность, вербует в свою группировку новых членов со всей России, обсуждает донаты ВСУ и якобы призывает устроить взрыв», — указал микроблог.

Сейчас ведется проверка этой информации.

Ранее астропсихолог Александра Метальникова высказалась о личности Александра Шепса, победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Она назвала его четко структурным и хорошо дисциплинированным человеком. Александр, по словам эксперта, может управлять энергией людей, больших групп и народных масс.

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