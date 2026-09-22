В турецкой провинции Маниса неизвестный открыл стрельбу возле школы. Один ученик погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел около 8:00 в районе Тургутлу, когда учащиеся шли на занятия. По предварительным данным, нападавший открыл огонь из помпового ружья перед зданием профессионально-технического лицея. Местные СМИ сообщают, что стрелявший, предположительно, сам является учащимся этого учебного заведения. После нападения он скрылся пешком. Полиция организовала поиски подозреваемого.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские бригады. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в больницы Тургутлу. Мотивы нападения пока не установлены. Сведения о личности стрелявшего и состоянии раненых официально не подтверждены.