Стрелковые клубы, справки и оружейная комиссия: что ищут у Джигана?

Росгвардия проводит проверку в отношении рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна). Как сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сотрудники вневедомственной охраны выясняют законность получения медицинских справок на хранение оружия.

По данным источника, росгвардейцы обзванивают стрелковые клубы, которые посещал рэпер, — в основном они расположены в Подмосковье. Запрашивается внутренняя статистика посетителя, время нахождения, информация об оружии и предоставленных справках. Кроме того, проверяющие выясняют, насколько адекватно Джиган вел себя и соблюдал ли правила.

Отдельно после инцидента со стрельбой в доме устанавливается, каким образом рэпер получил медсправки на хранение оружия и где проходил оружейную медкомиссию. Для законного хранения оружия в России требуется разрешение Росгвардии, выданное по месту жительства. Оружие должно храниться в запирающемся сейфе, ключ от которого есть только у владельца.