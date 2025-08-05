Суд оштрафовал россиянку за радостный крик во время атаки ВСУ

В Краснодарском крае суд оштрафовал 31-летнюю россиянку на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, женщину признали виновной в нарушении соответствующей административной статьи. По версии следствия, 18 июля, находясь в поезде Самара — Адлер, она проявила радость в связи с атакой украинских беспилотников на железнодорожную станцию «Лихая» в Ростовской области, выкрикнув: «Так вам и надо, русские!».

Сообщается, что в ходе разбирательства женщина признала свою вину и раскаялась. Горячеключевской городской суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил ей административный штраф.

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