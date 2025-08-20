Суд приговорил крымчанку к 15 годам за шпионаж для ВСУ

Жительница Джанкойского района, 28 лет, получила 15-летний тюремный срок по решению Верховного суда Крыма за сотрудничество с украинской разведкой и передачу сведений о позициях ПВО. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что в марте 2024 года, выражая несогласие с проведением СВО, осужденная установила контакт через социальные сети с группой, находящейся под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По указанию координатора, женщина произвела фотосъемку мест размещения комплексов ПВО и позиций российских военнослужащих. Полученные изображения, дополненные данными геолокации, были проданы ею за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

Задержание подозреваемой было осуществлено сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее сообщалось, что суд приговорил супругов к 15 и 17 годам за госизмену в РФ.