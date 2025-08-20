Суд приговорил крымчанку к 15 годам за шпионаж для ВСУ
Крымчанку осудили на 15 лет за продажу ВСУ данных о ПВО за 15 тыс. руб.
Фото: [freepik.com]
Жительница Джанкойского района, 28 лет, получила 15-летний тюремный срок по решению Верховного суда Крыма за сотрудничество с украинской разведкой и передачу сведений о позициях ПВО. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
Следствие установило, что в марте 2024 года, выражая несогласие с проведением СВО, осужденная установила контакт через социальные сети с группой, находящейся под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По указанию координатора, женщина произвела фотосъемку мест размещения комплексов ПВО и позиций российских военнослужащих. Полученные изображения, дополненные данными геолокации, были проданы ею за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. руб.
Задержание подозреваемой было осуществлено сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
