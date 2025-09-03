Тело пропавшей без вести матери двоих детей-инвалидов нашли в Ростове

В Ростове-на-Дону обнаружено тело 40-летней жительницы города Аксая, ранее объявленной пропавшей без вести. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Тело женщины, не имеющее видимых признаков насильственной смерти, было найдено в лесопарковой зоне на левом берегу реки Дон. Согласно предварительным данным следствия, 25 августа она прибыла в Ростов-на-Дону, после чего ее следы затерялись. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Недавно председатель СКР Александр Бастрыкин лично распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением указанной гражданки и взял ход расследования под свой пристальный контроль. Дополнительно стало известно, что у погибшей осталось двое детей с инвалидностью, а из Аксая она уехала в сопровождении своего бывшего супруга.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело женщины под окнами сгоревшей квартиры на Вяземской.