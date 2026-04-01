Трагедия в Крыму: найдено место крушения Ан-26, 29 человек погибли

В Крыму поисково-спасательная группа обнаружила место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, с которым накануне была потеряна связь. Как сообщили в Минобороны России, все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным ведомства, жертвами катастрофы стали шесть членов экипажа и 23 пассажира. Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщил РИА Новости источник на месте происшествия, Ан-26 врезался в скалу.

Ранее стало известно, что связь с воздушным судном была потеряна накануне около 18:00. Самолет выполнял плановый перелет над территорией Крыма. В Минобороны ранее подчеркивали, что поражающего воздействия по борту не было.