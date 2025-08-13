Третий житель Башкирии попал в больницу после отравления чачей с метанолом

В Башкирии был госпитализирован уже третий пострадавший от употребления чачи, в которой содержался метанол. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Министр напомнил, что первая выявленная пострадавшая в Башкирии от употребления чачи, купленной в Сочи, умерла. Вторым стал 30-летнйи мужчина, он был госпитализирован 8 августа. Сейчас его уже перевели из реанимации в токсикологическое отделение, пациент постепенно идет на поправку.

«Сегодня в городскую больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица», — указал Рахматуллин.

Он добавил, что мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Он и стал третьим пострадавшим на территории Башкирии.

Ранее сообщалось, что жертвами употребления чачи, купленной в Сочи, стали две жительницы Челябинска. Они приобрели алкогольный напиток во время отдыха у Черного моря и употребили его уже дома. Всего этим спиртным насмерть отравились еще 10 человек.